Coronavírus. Portugueses devem sair sábado à noite de Wuhan

Os portugueses que residem em Wuhan deverão ser retirados da cidade chinesa entre sábado à noite e a madrugada de domingo (horas locais), apurou o Expresso junto de fonte oficial.

A saída dos portugueses estava marcada para esta sexta-feira mas foi adiada por falta de autorização das autoridades chinesas. Em declarações à Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros explicou que “se trata de uma operação complexa no quadro da concertação europeia e depois há outra coordenação ainda mais complexa, com as autoridades chinesas”.

“Estando Wuhan de quarentena, as pessoas só podem sair com autorização das autoridades de saúde pública e da China. Essa autorização ainda está em curso e só com ela podemos dar a operação como bem sucedida e respirar de alívio", afirmou Augusto Santos Silva.

A situação gera algumas questões, uma vez que tanto espanhóis como franceses já foram retirados de Wuhan. De acordo com o “El País”, um avião com 19 espanhóis que se encontravam em Wuhan descolou às 9h30 (hora em Wuhan) desta sexta-feira. Este avião terá sido fretado pelo Reino Unido, encontrando-se também a bordo cidadãos britânicos, noruegueses e dinamarqueses. Também esta sexta-feira, um avião militar francês terá retirado 200 cidadãos desta nacionalidade da cidade chinesa.

Pedido para tirar portugueses da China foi feito a tempo, garante fonte oficial

Num comentário a isso, a fonte oficial que falou com o Expresso explicou que os espanhóis saíram de Wuhan no voo organizado pelos britânicos e que os portugueses vão ser retirados no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Assim, os cidadãos franceses que já saíram “fazem parte de um primeiro grupo mas há outros cidadãos da mesma nacionalidade que também vão sair com os portugueses, pois a comunidade francesa é grande”.

Não terá havido um atraso no pedido às autoridades chinesas para retirar os portugueses da China, garantiu a mesma fonte, respondendo a uma questão concreta do Expresso a esse respeito, e esclarecendo que “são muitos os aspetos relacionados com o fretamento, tripulação, vistos e coordenação vária que estão relacionados com uma operação desta escala”, bastando falhar um desses aspectos para haver um atraso.