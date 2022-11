Homem que deu álcool etílico a beber a 3 amigos em Braga acusado de homicídio qualificado

O Ministério Público (MP) acusou de homicídio qualificado um homem que em julho de 2019 deu de beber uma mistura de vinho com álcool etílico a 96% a três outros homens, em Braga, provocando a morte de um deles.

Em nota esta quinta-feira publicada na sua página na Internet, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que a vítima mortal sofreu uma paragem cardiorrespiratória, em contexto de intoxicação alcoólica. Apresentava uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 5,00 gramas por litro. Os outros dois perderam a consciência e tiveram de ser hospitalizados de urgência, um deles com uma TAS de 4,0 g/l.

O arguido está acusado de três crimes de homicídio qualificado, um na forma consumada e dois na forma tentada. O Ministério Público considerou indiciado que o arguido, às quartas-feiras, seu dia de folga, costumava juntar-se em Braga às três vítimas, para conviver, e sabia que elas ingeriam habitualmente bebidas alcoólicas em excesso.

No dia 10 de julho de 2019, no Campo da Vinha, em Braga, num desses convívios, o arguido resolveu dar a beber às três vítimas, quando já se encontravam alcoolizadas, uma mistura de vinho com álcool etílico a 96%, que ele próprio preparara "e que aqueles foram consumindo, por já não terem completa noção da realidade", em virtude do seu estado. Segundo o MP, as vítimas agiram também "tocadas" pelas palavras de incentivo do arguido a que bebessem.

O arguido terá persistido naquela conduta apesar dos alertas de transeuntes que ali passavam para os efeitos potencialmente mortais da ingestão da referida mistura e de já anteriormente ter havido necessidade de prestar assistência hospitalar a dois dos indivíduos por causa de consumos similares.