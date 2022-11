Violência na Amadora. O que dizem os relatórios médicos de Cláudia e do agente da PSP

O relatório médico do Hospital Amadora-Sintra, a que o Expresso teve acesso, é revelador quanto à extensão dos ferimentos com que Cláudia Simões deu entrada nas urgências no passado domingo à noite, após ser detida pela PSP, depois de não ter apresentado o passe da filha no autocarro: “Traumatismo cranioencefálico frontal e trauma facial com edema exacerbado generalizado, edema dos lábios, com feridas dispersas, trauma da pirâmide nasal (...) Apresenta face deformada por hematomas extensos em toda a face, principalmente na região frontal à esquerda, ferida traumática no lábio inferior e superior com pequena hemorragia ativa.”

Segundo a ficha clínica, a “utente [foi] encaminhada da sala de reanimação, onde recorreu acompanhada pelos bombeiros e pela polícia, após ter sido alegadamente vítima de agressão”. Em declarações ao Expresso, dois peritos forenses que analisaram o relatório dividem-se sobre o que pode ter provocado os ferimentos descritos. Um dos especialistas conclui que os hematomas foram, muito provavelmente, causados por um ato violento, nomeadamente murros nos lábios e nos olhos, sendo dificilmente compatíveis com uma queda, como alegou a PSP quando chamou os bombeiros da Amadora para socorrer a mulher, junto à esquadra do Casal de São Brás. Outro perito, no entanto, considera que o relatório não permite tirar conclusões, não podendo ser afastado nenhum dos cenários.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.