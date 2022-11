O novo vírus mortal que está a alastrar todos os dias

Começou num pequeno mercado de peixe, aves e animais exóticos no centro da China e já atingiu nove países e matou 26 pessoas. O crescimento diário do coronavírus 2019-nCoV fez a União Europeia subir o risco de contágio e levou Portugal a ativar os dispositivos de saúde pública de prevenção. A OMS não avançou com a declaração de emergência, mas a China mantém apertado o cerco ao vírus: isolou 35 milhões de habitantes em 12 cidades, está a construir um hospital de raiz com mil camas, fechou a Cidade Proibida e até cancelou as festas de Ano Novo.

São uma família de vírus que causam doenças do trato respiratório, desde a comum constipação até à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que matou mais de 800 pessoas durante a epidemia de 2002 e 2003. Podem ser transmitidos por pessoas e animais.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.