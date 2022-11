Fernando Maltez, diretor do Serviço de Infecciologia do Curry Cabral: "Doente está a ser internado e ainda não está confirmada a infecção"

O diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral, Fernando Maltez, confirmou ao Expresso que o doente suspeito de estar infetado com o novo Coronavírus "está neste momento a ser internado". O paciente viajou recentemente da região da China onde começou este surto contudo ainda não está confirmada a infeção.

Segundo um comunicado da Direção-Geral de Saúde divulgado esta tarde, o doente, regressado hoje da China, onde esteve na cidade de Wuhan (província de Hubei) nos últimos dias, encontra-se sob observação no Hospital de Curry Cabral em Lisboa, Este é o hospital de referência para estas situações. A sua situação clínica está estável, aguardando-se os resultados das análises laboratoriais em curso, para atualização desta informação.