Ministro manda IGAI investigar queixa de agressão policial na Amadora

A Inspeção Geral da Administração Interna vai investigar a atuação do agente da PSP acusado de ter agredido uma mulher que viajava num autocarro da Vimeca no dia 19 de janeiro. Segundo um comunicado do Ministério da Admnistração Interna, "a PSP transmitirá à IGAI todos os alementos da averiguação interna que tem estado a realizar".

O agente em causa está de baixa médica e, pelo menos para já, não foi suspenso de atividade. A mulher, que apresentou queixa contra o polícia, foi constituída arguida por resistência à autoridade. Segundo a PSP, a mulher viajava num autocarro com a filha menor que não tinha o passe consigo. Terá sido o motorista do autocarro a pedir ajuda ao polícia, que estava na rua. Ainda segundo a versão policial, a mulher "empurrou primeiro o polícia" e depois resistiu com dentadas à detenção. o polícia queixa-se ainda de ter sido agredido "a pontapé" por outros passageiros.

A mulher diz que foi ofendida com insultos racistas pelo motorista e pelo polícia e que foi agredida pelo agente durante a detenção e depois no trajeto para a esquadra. No mesmo dia em que foi detida, teve de ser levada para o hospital para ser tratada a várias escoriações que a polícia atribui a uma queda.