Agência Portuguesa do Ambiente dá parecer favorável ao Aeroporto do Montijo

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu esta terça-feira um parecer favorável condicionado ao Aeroporto do Montijo, que deverá dar apoio ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) publicada no site da APA impõe, no entanto, um “quadro de medidas de minimização e compensação” por parte da ANA. A empresa responsável pela gestão dos aeroportos de Portugal Continental terá de concretizar 160 medidas de compensação e minimização, cujo valor é estimado em 48 milhões de euros.

Em comunicado, a APA afirma ter emitido uma DIA "relativa ao aeroporto complementar do Montijo, confirmando a decisão favorável condicionada à adoção da Solução 2 do estudo prévio da extensão sul da Pista 01/19 e solução alternativa do estudo prévio da ligação rodoviária à A12 [autoestrada 12]".

A nota acrescenta que as medidas - relacionadas com a avifauna, ruído, mobilidade e alterações climáticas - "permitem minimizar e compensar os impactes ambientais negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução".