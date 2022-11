Gravidez adolescente diminuiu 44% desde 2011

Em sete anos, a gravidez adolescente em Portugal sofreu uma redução de 44%, tendo passado de 6021 casos em 2011 para 3390 em 2018. No último ano avaliado pela Direção-Geral da Saúde, entre as raparigas grávidas até aos 19 anos, 1362 acabaram por abortar legalmente, o que também representa um decréscimo.

“Os números evidenciam a enorme evolução dos últimos anos, fruto da educação sexual, das consultas de planeamento familiar e de as raparigas terem projetos de vida que, à semelhança das mulheres mais velhas, as levam a adiar a maternidade”, explica Fátima Palma, coordenadora da Unidade de Ginecologia da Infância e Adolescência da Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa. Recorda que ali chegaram a ser feitos 200 partos anuais em adolescentes e que, atualmente, não ultrapassam os 50: “Já teremos atingido o patamar mínimo. Os casos remanescentes que chegam à consulta de adolescentes resultam de características de comunidades específicas, como os ciganos, que aceitam e até incentivam a gravidez precoce.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.