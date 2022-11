Restabelecida circulação na linha verde do Metropolitano de Lisboa

A circulação na linha verde do Metropolitano de Lisboa, que liga Telheiras ao Cais do Sodré, foi retomada às 21h53 desta quinta-feira, após uma interrupção de cerca de 45 minutos devido a um incidente na estação do Martim Moniz.

Fonte da empresa de transportes disse à Lusa que a circulação foi interrompida às 21h13, na estação do Martim Moniz, devido a um incidente.

O Metro de Lisboa avançou também que a Polícia de Segurança Pública e viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica chegaram à estação por volta das 21h28, para tomar conta da ocorrência.