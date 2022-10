Papa dedica primeira missa do ano às mulheres e pede desculpa por ter perdido a paciência com uma fiel

Na primeira missa do ano no Vaticano, as palavras do Papa Francisco foram para todas as mulheres vítimas de diferentes formas de violência. " Toda a violência infligida à mulher é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade", afirmou o Sumo Pontífice.

Na primeira homília do ano, em que se celebra a Missa da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, o Papa lembrou que o “renascimento da humanidade começou pela mulher”.

Francisco criticou a exploração do corpo da mulher na publicidade e a prostituição. “Quantas vezes o corpo da mulher acaba sacrificado nos altares profanos da publicidade, do lucro, da pornografia, explorado como se usa uma superfície qualquer. Há que libertá-lo do consumismo, deve ser respeitado e honrado; é a carne mais nobre do mundo: concebeu e deu à luz o Amor que nos salvou! Ainda hoje a maternidade é humilhada, porque o único crescimento que interessa é o económico."

Uma palavra também para as mães migrantes que "na busca desesperada de dar um futuro melhor ao fruto do seu seio, se arriscam a viagens impraticáveis e acabam julgadas como número excedente por pessoas que têm a barriga cheia, mas de coisas, e o coração vazio de amor.” O Papa deixou também o desejo de que as mulheres tenham mais cargos de poder. "Uma conquista a favor da mulher é uma conquista em prol da humanidade inteira”.

No primeiro dia do ano, o Papa Francisco pediu desculpas, antes da tradicional oração do Angelus, por ter "perdido a paciência" na noite anterior contra uma fiel asiática que apertou a sua mão com muita força durante um percurso junto a uma multidão.

"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem [terça-feira]", disse o chefe da Igreja Católica, da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano.

O pedido de desculpas ocorre depois das imagens do incidente terem sido partilhadas na Internet e visualizadas por centenas de milhares de vezes nas redes sociais, nas quais se vê o Papa Francisco a reagir, na noite de terça-feira, com irritação a um aperto de mão excessivamente enérgico de uma fiel, depois das vésperas do último dia do ano de 2019 na Praça de São Pedro.