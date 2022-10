O que faltava saber na história do Zé: porquê a tenda, o corte do RSI e a junta de freguesia que garante que “ele não morreu ao abandono”

CASO AINDA NÃO O TENHA FEITO, LEIA AQUI A PRIMEIRA PARTE DA HISTÓRIA ANTES DE LER ESTA SEGUNDA

Um telefonema da filha de José Lopes ao presidente da junta de freguesia de Rio de Mouro, em Sintra, foi o primeiro sinal de que algo não estava bem. Há uma semana que a jovem não sabia nada do pai e isso preocupou-a. “Aconselhei-a a contactar a PSP para reportar o desaparecimento”, diz ao Expresso Bruno Parreira, presidente da junta. O caso do ator e músico que viria a ser encontrado morto numa tenda num baldio junto à estação de comboios já era conhecido, embora não estivesse oficialmente referenciado pela Câmara Municipal de Sintra.

Umas horas depois da chamada, a meio da tarde da passada sexta-feira, José Lopes - ou Zé, como os mais próximos o tratavam - foi encontrado na tenda que lhe servia de abrigo há cerca de três anos. “Tinha morrido naquela manhã ou durante a noite. O corpo não estava em decomposição, a morte tinha umas horas”, assegura Bruno Parreira, desmentindo as notícias sobre a possibilidade de o óbito ter acontecido vários dias antes de o corpo ser encontrado.

Terá sido após o divórcio que a vida de Zé se complicou. E foi quando saiu de casa que começou a viver na tenda junto à estação e não muito longe da casa onde vivera até então com a família. “Quando soubemos da situação fomos ter com ele e, nessa altura, o José nem tinha cartão de cidadão.” Tinha caducado e o ator não o tinha renovado. “Tive de o forçar a ir tratar dos documentos. Insistimos que fosse fazer o cartão e, quando conseguimos ultrapassar esse que foi o primeiro grande desafio, acreditámos que íamos construir um projeto de vida com o José”, acrescenta o autarca socialista.

José vivia na tenda e, assegura a junta, era visitado várias vezes por assistentes sociais. “Era sempre muito correto, muito educado com uma cultura, um discurso muito coerente e conexo. Era impossível interditar alguém assim, nunca ninguém com uma lucidez como a dele seria internado”, acrescenta Bruno Parreira. Uma vez por dia, José ia até ao Centro Comunitário e Paroquial de Rio de Mouro levantar uma refeição quente. “Três ou quatro dias antes de morrer deixou de ir.”

Depois do documento de identificação renovado, o passo seguinte foi pedir o rendimento social de inserção, um subsídio estatal “destinado a proteger as pessoas que se encontrem em situação de pobreza extrema”, explica a página da Segurança Social. “Mesmo nisso foi difícil de o convencer. Dizia-nos que não queria nada do Estado, só queria trabalhar”, acrescenta Bruno Parreira.

Há relativamente pouco tempo - o presidente da junta de Rio de Mouro não consegue precisar quando ao certo -, José Lopes perdeu direito a esse apoio monetário. “Deixou de ir às reuniões obrigatórias.” Para receber o rendimento social de inserção é necessário assinar um contrato e cumprir algumas obrigações, incluindo “ir às reuniões convocadas pelo Núcleo Local de Inserção, nas quais é definido, assinado e revisto o contrato de inserção”. Outras obrigações passam por declarar à Segurança Social toda e qualquer alteração à situação financeira ou de emprego.

Ao Expresso, Bruno Parreira diz que embora o caso não estivesse referenciado pela Câmara Municipal de Sintra, sempre foi acompanhado e a situação de José Lopes “várias vezes debatida na comissão de acompanhamento familiar da junta”, onde se reúnem vários membros de instituições sociais e se discutem casos particulares de cidadãos da freguesia.

“Houve várias tentativas de ajudar o José, mas ele não queria ser ajudado. Ele, se me visse na rua, evitava-me porque sabia que eu iria falar com ele sobre a situação em que estava”, diz Bruno Parreira. “Sempre educadíssimo com toda a gente mas, quando insistíamos muito, chateava-se um pouco. Uma vez disse-me que queria viver na natureza, que queria viver junto da terra. Pedia-nos que não lhe impusemos o nosso estilo de vida”, acrescenta. Bruno Parreira diz que nos últimos tempos assistiu de perto à degradação de José.

O presidente da junta acrescenta ainda que José era a única pessoa na freguesia de Rio de Mouro que vivia na rua. “Todas as outras pessoas a quem arranjámos um teto foram levadas para abrigos ou a ter acompanhamento médico. A certa altura, acho que aquilo já era um estilo de vida que não compreendemos. Custa-me que estejam a ser questionadas as respostas dadas, porque fizemos tudo”, defende o presidente da junta. “O José não morreu ao abandono.”

Contactadas pelo Expresso, tanto a Casa do Artista como a Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA) asseguram nunca ter recebido qualquer pedido de ajuda por parte de José Lopes ou por interposta pessoa.

José Lopes foi um homem do teatro e do cinema. Mas também da música. Foi da cultura. Foi ator, músico, mas também um homem de bastidores. Multitalentoso.