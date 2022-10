Não ouça músicas de Natal, pela sua saúde

É inevitável. Mesmo quando optamos por não ouvir músicas de Natal, elas perseguem-nos seja em shoppings, lojas, na TV ou na rádio. Mas as más notícias não ficam por aqui: vários estudos revelam que a saúde pode ser afetada quando se ouvem músicas desta época, refere o site Business Insider.

O cérebro fica saturado com a overdose musical, conduzindo a uma resposta negativa. Resultado? A repetição de músicas natalícias causam um impacto negativo em termos psicológicos, nomeadamente aborrecimento e stress. Além disso, as canções desta quadra evocam memórias e a nostalgia que podem causar tristeza e outros sentimentos negativos.

A juntar a isso, quem estiver preocupado, por exemplo, com a compra de prendas, as finanças pessoais, o trabalho, as férias ou as visitas à família e ouvir músicas de Natal pode ainda ficar mais irritado.

Existem estudos que indicam também que a overdose musical da quadra natalícia e a repetição de algumas canções ao longo de vários anos pode distrair os lojistas e os clientes, podendo afetar a produtividade dos trabalhadores e irritar os consumidores. Por isso, pense bem antes de ouvir sem parar êxitos de Natal.

De acordo com o Business Insider, as músicas “It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”, de Michael Bublé, e “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey, lideram o top das canções mais ouvidas no Spotify nos últimos dois meses.