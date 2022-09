Estamos todos contaminados com um cocktail de químicos

Os estudos feitos até agora “mostram que todos nós temos grandes quantidades de substâncias químicas tóxicas e persistentes que não deviam estar no nosso corpo, mas que absorvemos na nossa vida diária”, afirma ao Expresso Dolores Romano, consultora na área da química do European Environmental Bureau (EEB). A maior rede europeia de organizações ambientalistas alerta para evidências científicas que revelam que os adultos europeus de hoje albergam “mais de 300 químicos sintéticos que não existiam nos corpos dos nossos avós” e que os absorvem através do que comem, bebem, respiram, vestem ou manuseiam. E sublinha: “As autoridades europeias não estão a controlar suficientemente este crescente problema de saúde pública e ambiental.”

Perante os estudos que ligam esta exposição química a malformações genéticas, problemas de fertilidade, aumento de doenças como o cancro ou ao colapso de ecossistemas, a EEB enviou uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apelando ao reforço da legislação de segurança química no âmbito do anunciado “Green New Deal” europeu.

