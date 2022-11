Para já não haverá padres casados

Nenhuma instituição mundial, nem mesmo a ONU, alguma vez reuniu 270 pessoas, 80 das quais peritos de renome mundial, durante 20 dias inteiros, para debater a dramática situação ambiental e de exploração internacional, com assassínios incluídos, da Amazónia, a região a que se chama “o pulmão do mundo”.

O Sínodo Pan-Amazónico, que está reunido desde o passado dia 6 e termina amanhã, será recordado pela decisão que vier a tomar sobre a ordenação sacerdotal de homens casados e sobre a possibilidade de as mulheres se tornarem diaconisas, um grau anterior ao do sacerdócio. Na época das redes sociais e dos cliques sobre aquilo de que se “gosta”, este é um tema sexy, por muito que Greta Thunberg tenha despertado a consciência ecológica das gerações mais jovens com as suas greves das sextas-feiras.