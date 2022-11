As baleias valem por quatro Amazónias na salvação da Terra

Um estudo do FMI revela que as baleias podem sequestrar no seu corpo muito mais dióxido carbono do que as árvores, o que mostra como é mesmo crítico, para a manutenção da atmosfera num estado favorável à vida humana, conservar estes mamíferos gigantes ameaçados pela caça, que chegam a pesar 170 toneladas.

O Fundo Monetário Internacional fez este estudo porque as baleias, enquanto meio eficiente de sequestro de carbono, têm valor económico: o trabalho de uma baleia vale €2 milhões e globalmente o trabalho de todas as baleias atinje um bilião de euros, cinco vezes o PIB de Portugal.

