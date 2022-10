IPMA. Temperaturas vão subir até sexta, ocorrência de rajadas de 80km/h em algumas regiões

Até sexta-feira, os termómetros em Portugal vão voltar a subir, indicam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). E com o aumento das temperaturas e da possibilidade de ventos fortes, o risco de incêndio em vários concelhos irá manter-se no máximo.

Após uma leve inflexão de temperaturas nos últimos dias, Portugal vai voltar a aquecer hoje e amanhã. Para esta quarta-feira, o IPMA prevê a subida da temperatura máxima e vento forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental. Em alguns locais, poderão ocorrer rajadas de 80hm/hora. O cenário antevisto para quinta-feira é muito semelhante, sendo que ainda previsível uma subida das temperaturas.

Já no final da semana, o frio deverá voltar. “Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se mais nublado na região Sul durante a manhã, e aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da tarde. Possibilidade de aguaceiros e trovoada no interior das regiões Centro e Sul, a partir do final da tarde”, aponta o IPMA para sexta-feira.

Mais de 60 concelhos de nove distritos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de incêndio. O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.