GNR e PSP conduziram 127 camiões de combustível entre segunda e quinta-feira

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública asseguraram, entre os dias 12 e 15 de agosto, os transportes de combustível em 127 veículos pesados de transporte de mercadorias perigosas, comunicou esta sexta-feira o Ministério da Administração Interna, responsável pela declaração de situação de alerta, decorrente da greve dos motoristas.

Os veículos foram tiveram por destino as regiões de Lisboa, Faro, Setúbal, Sintra, Beja e Algarve, adianta a nota do ministério.

A operação envolveu, esta quinta-feira, o abastecimento dos aeroportos de Lisboa e Faro, tendo sido destacados “até ao momento, 150 elementos das forças de segurança”.

“A Situação de Alerta”, recorda o minstério, “foi declarada para o período compreendido entre as 23h59 do dia 9 de agosto de 2019 e as 23h59 do dia 21 de agosto de 2019, em todo o território de Portugal continental” e foi justificada “face à suscetibilidade de serem afetados bens e serviços absolutamente essenciais à população”.