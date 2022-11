TdC reage às críticas de António Costa sobre o Fundo Revita

O Tribunal de Contas (TdC) não tirou nem acrescentou uma letra à nota de síntese do relatório sobre a auditoria à gestão dos donativos entregues para apoio às regiões afetadas pelos grandes incêndios de 2017.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro afirmou em entrevista à Rádio Observador que o documento, divulgado hoje, levanta apenas "suposições" e "dúvidas metodológicas". "A experiência tem-me dito que os 'press releases' [comunicados de imprensa] do Tribunal de Contas costumam ser bastante mais dramáticos do que a realidade", criticou António Costa.

Minutos depois, em resposta às perguntas do Expresso, fonte do TdC negou qualquer dramatismo, esclarecendo que "o Tribunal de Contas não fez nenhum comunicado, mas apenas uma nota de síntese do relatório, como faz para todos os relatórios, que é uma transcrição e reprodução fiel das conclusões e recomendações do relatório, não alterando em nada aquilo que são essas conclusões e recomendações e que não substitui a leitura do relatório." Ambos os textos estão disponíveis no site do tribunal.