Refugiados: O lado lunar da integração

Um mês depois de Tamam Alnajjar chegar a Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a Évora dar as boas-vindas a um grupo de refugiados acolhidos na cidade alentejana. Nesse almoço em abril de 2016, Marcelo mostrou-se preocupado com a burocracia europeia que estava a atrasar a chegada de requerentes de asilo a Portugal ao abrigo do programa de recolocação. Ao contrário de muitos países europeus, Portugal disponibilizou-se para receber milhares, mas meses depois da entrada em vigor desse programa, recebera apenas umas dezenas. Durante meses houve instituições de solidariedade com apartamentos mobilados e pintados de fresco, mas vazios. O país tinha estendido os braços, desejoso de ajudar e sentindo-se capaz de o fazer, mas os atrasos deixavam Portugal sem refugiados para receberem ajuda.

Tamam desconhecia quantos tinham chegado ou estavam para chegar, mas estava convencido de que a sua mulher e os quatro filhos iriam juntar-se ao grupo acolhido em Portugal, assim que conseguisse a autorização para o reagrupamento familiar. Foi isso que disse ao Presidente da República naquele dia em Évora. E Marcelo, jura Tamam, mostrando as selfies que tiraram juntos, prometeu-lhe que a família estaria consigo em breve.