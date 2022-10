Piloto capturado na Líbia que disse ser português afinal é norte-americano 

O mercenário capturado pelas forças rebeldes na Líbia no início de maio e que disse ser português afinal tem nacionalidade norte-americana. A notícia é avançada pelo "The Washington Post". De acordo com o jornal, trata-se de Jamie Sponaugle, um veterano de guerra de 31 anos e residente na Flórida.

O norte-americano foi agora libertado pelas forças do Lybian National Army depois de seis meses de detenção nas mãos deste grupo que luta na guerra civil daquele país do norte de África. O piloto foi capturado quando sobrevoava num Mirage F1, que foi abatido na operação.

O vídeo da sua captura correu mundo. Ensanguentado, o piloto falava aos captores em língua inglesa assegurando que tinha nacionalidade portuguesa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa investigou a veracidade desta informação mas pelo menos oficialmente nunca conseguiu confirmar a identidade ou nacionalidade do mercenário.