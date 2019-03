Saiba quem criticou e com que palavras irritou o juiz Neto de Moura

Ao longo das últimas semanas as decisões polémicas do juiz Neto de Moura suscitaram indignação e fortes críticas de diversas figuras públicas. Mariana Mortágua e Joana Amaral Dias classificaram Neto de Moura uma ameaça à segurança das mulheres e os humoristas Bruno Nogueira e Ricardo Araújo Pereira também o criticaram

“Uma advertência destas faria sentido se for enrolada, enfiada no rabo do juiz. Pode parecer chocante, o juiz se calhar discorda, mas há um precedente bíblico. Em Levítico 3: 17, o Senhor disse a Moisés: e enrolarás a advertência e enfiá-la-ás no rabo do juiz”

Ricardo Araújo Pereira em “Gente que Não Sabe Estar”, a 10 de fevereiro

"A presença de Neto de Moura nos tribunais é uma ameaça à segurança das mulheres"

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, no Twitter a 25 de fevereiro

"Este magistrado do Tribunal da Relação do Porto é um perigo para a segurança pública"

Joana Amaral Dias no Facebook a 25 de fevereiro

"Como é que um animal irracional de um juiz destes anda à solta num tribunal? Precisa é de uma coleira e de uma trela e açaime"

Bruno Nogueira no seu programa "Tubo de Ensaio" a 27 de fevereiro

O advogado do juiz Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, disse ao Expresso estar a analisar publicações nas redes sociais e artigos de opinião na comunicação social. "O objetivo é processar todos os que extravasaram os limites da liberdade de expressão", declarou.