Estudo revela contaminação generalizada por glifosato no país

Um estudo da Plataforma Transgénicos Fora divulgado esta segunda-feira revela uma contaminação generalizada por glifosato em Portugal, o herbicida mais vendido no país e que corresponde a uma substância cancerígena.

Em comunicado, a associação refere que “enquanto que na média de 18 países se verifica que 50% das amostras estão contaminadas, as duas rondas de testes em Portugal estavam acima desse valor – e em outubro a contaminação foi detetada em 100% das amostras.”

De acordo com as análises, o valor médio da contaminação das amostras foi de 0,35 ng/ml em julho e de 0,31 ng/ml em outubro , o equivalente a três vezes acima do limite legal na água de consumo.

A plataforma salienta que a alimentação não é o único meio de contaminação deste herbicida, mas também a água e o ar, alertando ainda para a contaminação verificada em crianças.

“O facto de existir uma contaminação considerável em crianças já tinha sido detetado em 2016 e é um sinal de alerta para a necessidade de conhecer melhor qual a exposição real da população portuguesa em termos de estratificação etária, ao longo do tempo e nos diferentes pontos do país”, acrescenta.

Admitindo que este estudo não permite alcançar conclusões finais, a associação sugere que seja lançado um estudo alargado sobre a exposição dos portugueses ao glifosato.

“A ciência mais recente mostra que o glifosato altera profundamente a composição da nossa microbiota gastrointestinal. Quando esse equilíbrio fica comprometido podem surgir doenças graves, desde diabetes tipo 2 a arterosclerose, a obesidade e até cancro”, observa Margarida Silva, da Plataforma Transgénicos Fora.

A associação apela, por isso, ao Governo para proibir a venda de herbicidas à base de glifosato para usos não profissionais, tornar obrigatória a análise ao glifosato na água de consumo, acabar com o uso de herbicidas sintéticos na limpeza urbana e apoiar os agricultores que queirem deixar de usar este herbicida.

O estudo foi baseado em análises efetuadas entre julho e outubro do ano passado e comparado com os resultados de 2016.