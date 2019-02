Como milhares de aves estão a morrer no Alentejo

Pássaros são sugados por máquinas durante a apanha noturna de azeitona. Quase cem mil podem estar em risco. Em Espanha já morreram mais de 2,5 milhões de aves

Pelo menos 480 pássaros morreram aspirados por máquinas durante a apanha noturna de azeitona em áreas de olival superintensivo no Alentejo, em dezembro e janeiro. Esta é a constatação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) com base na fiscalização feita a 25 cargas de azeitona colhidas em 75 hectares na zona de Avis. Nas contas do ICNF dá “uma média de 6,4 aves mortas por hectare”. Se extrapolarmos para os 15 mil hectares de olival superintensivo existentes, pode indiciar a mortandade anual de mais de 96 mil aves.

Quando as máquinas de apanha começam a trabalhar à noite, durante o período de repouso das aves, o ruído e a iluminação dos aparelhos cegam os pássaros, que ficam incapazes de fugir e acabam por ser sugados em grande número. Na Andaluzia, as autoridades já admitiram que poderão ter sido dizimadas "cerca de 2,6 milhões de aves".

O presidente do ICNF considera que os números de aves mortas no Alentejo “não são estatisticamente relevantes para determinar já a proibição da apanha noturna”. Segundo o responsável, “é necessário reforçar a amostragem na próxima época de colheita, entre outubro e janeiro” e só depois “se podem tomar medidas mais drásticas”. Por agora, limita-se a aconselhar os operadores a “fazerem o espantamento de aves”.

A Quercus e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) exigem a proibição da apanha noturna. “A Diretiva Aves diz que não devem ser alvo de distúrbio no período de repouso”, explica Domingos Leitão, da SPEA. “Estamos a falar de centenas de milhares de aves mortas”, reforça Nuno Sequeira, da Quercus.

A GNR já levantou “um auto de notícia por crime de danos contra a natureza”, que pune com pena até cinco anos “quem eliminar exemplares de fauna ou flora em número significativo”. O Ministério da Agricultura diz nada saber do assunto.