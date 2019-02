O padre José Maria Brito acredita que Portugal também vai sentir os efeitos da cimeira de Roma

“É um sinal claro que chega do topo da hierarquia católica para a base. A Igreja precisa de ter uma atitude de contrição, de responsabilização nos abusos e no encobrimento e, ao mesmo tempo, gravar na memória para que não volte a acontecer”, explica José Maria Brito, diretor do site jesuíta ‘Ponto Sj’, sobre cimeira promovida pelo Vaticano.