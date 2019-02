Ordem dos Enfermeiros convoca sindicatos para reunião

A reunião terá lugar no dia 12 de fevereiro, às 14 horas, na sede da Ordem dos Enfermeiros

Os sindicatos de enfermeiros que têm feito greve -- Sindepor e ASPE -- e o Movimento Greve Cirúrgica foram convocados para uma reunião, indica um comunicado da Ordem dos Enfermeiros (OE) enviado às redações esta quinta-feira.

A reunião terá lugar no dia 12 de fevereiro, às 14 horas, na sede da Ordem dos Enfermeiros.

O comunicado revela ainda que estão também convocados os enfermeiros diretores dos centros hospitalares onde decorrem as greves.

A nota garante ainda a presença da bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, no protesto agendado para as 9h de sexta-feira, nas imediações do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.