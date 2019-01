Mais três contentores foram queimados na Bela Vista, em Setúbal

Mais três contentores do lixo foram queimados no bairro da Bela Vista, em Setúbal, confirmou ao Expresso fonte da PSP. Os incidentes tiveram lugar há poucas horas naquele bairro que tem sido alvo de vários atos de violência.

Na madrugada da última terça-feira, a esquadra daquele bairro foi alvo de ataques com cocktails Molotov. Às 3h15, um pequeno grupo que ainda não foi identificado atirou três cocktails Molotov contra as instalações policiais. Ninguém ficou ferido, mas registaram-se danos na esquadra e numa viatura civil. Havia polícias dentro da esquadra na altura do ataque mas nenhum conseguiu ver ou identificar os atacantes. A PJ já esteve no local a recolher vestígios e o Expresso sabe que os cocktails Molotov foram “feitos com garrafas de cerveja, gasolina e um trapo”.

Já na última madrugada, foram registados sete pequenos incêndios em caixotes de lixo e uma viatura ficou danificada no mesmo bairro.

A PSP registou mais de duas dezenas de ocorrências entre as 23h30 de terça-feira e as 07h10 de quarta-feira relacionadas com incêndios em ecopontos e caixotes de lixo na Grande Lisboa e em Setúbal.

Em comunicado, a PSP esclareceu que foram registados incêndios em 13 ecopontos e um caixote do lixo em Massamá, Cacém e Queluz e três ecopontos em Loures.

Pelo menos oficialmente, as autoridades recusam-se a fazer uma ligação causa-efeito entre a ação policial no Bairro da Jamaica (Seixal) e os incidentes ocorridos dos últimos dias na Grande Lisboa. A intervenção da PSP naquele bairro mereceu duras críticas de dirigentes do Bloco de Esquerda. Por sua vez, alguns sindicatos da PSP acusam estes dirigentes de incitamento à violência.