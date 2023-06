Douro com história antiga, mas com vinhos novos

Nas escolhas desta semana a estrela é o Casa Ferreirinha Reserva Especial 2014, muito bem secundado por um Mirabilis a todos os títulos notável, e um Duorum de tipo novo. Expliquemo-nos. O Reserva Especial é um tinto com muita história, nasceu em 1960 e teve, até hoje, 18 edições. Na década de 60 teve mais uma edição, em 62, a que seguiu um longo hiato até que teve dois novos lançamentos na década seguinte — 1974 e 77. A sua história mais recente inicia-se com o fabuloso 1980 e, de então para cá, passou a ter edição mais regular, sendo editado nos anos em que não se faz Barca Velha (BV). Como usa uma garrafa especial, em tudo idêntica ao BV, o Reserva Especial tem também de “sofrer” a prova do tempo e, só após longos anos em garrafa, se decide se leva o título do pai ou se fica como Reserva Especial. Na origem tem as mesmas uvas e o mesmo tratamento que o BV mas após ser provado regularmente e durante vários anos, são os enólogos que decidem que título dar ao vinho. Tive a sorte de os ter provado todos e confesso que, em alguns casos, acho que a decisão não foi a mais acertada. Coisas de provador enófilo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.