Finalmente, um Guia Michelin só de Portugal

Pela primeira vez, Portugal vai ter um Guia Michelin em nome próprio, exclusivo e separado do de Espanha. A data e o local de apresentação do novo guia foram anunciados esta manhã na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, por representantes da Michelin, do Turismo de Portugal e do Turismo do Algarve. Aponte na agenda: o evento está marcado para 27 de fevereiro de 2024, no NAU Salgados Palace, em Albufeira.



Centenas de protagonistas da cena gastronómica nacional vão reunir-se nesta data para celebrar a publicação do primeiro Guia Michelin Portugal 2024. Os chefs Dieter Koschina, do Vila Joya (duas estrelas), e Rui Silvestre, do Vistas Rui Silvestre (uma estrela) encarregar-se-ão de coordenar o grupo de chefs do Algarve responsável por preparar o jantar da Gala, que evidenciará alguns pratos e produtos emblemáticos nacionais e algarvios.





Não é por acaso que oito dos restaurantes Michelin de Portugal se encontram no Algarve, dois dos quais com duas estrelas”, disse João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve. “Sem esquecer a importância de o primeiro restaurante em Portugal a obter duas estrelas Michelin ter sido o Vila Joya, há quase 20 anos”, acrescentou.



Por sua vez, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, considerando o Algarve “uma das principais regiões do país”, disse que “faria todo o sentido fazer a gala aqui” enquanto forma de “recompensar o papel dos chefs algarvios na promoção da gastronomia nacional”. Acrescentou ainda que “nos últimos quatro anos, o volume de pesquisa na Internet sobre gastronomia portuguesa aumentou 26 vezes”, e que “há muitos muitos anos que esperávamos por este momento.”