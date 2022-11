‘Ratinho’ em cozinha de afeto? Há uma fila para almoçar em Mafra

Vamos repetidas vezes a um lugar, e mesmo pensando que sim, quase nunca o conhecemos por completo. O Convento de Mafra tem esplendor e detalhes de visita para mais do que uma vida, basta pensar que só a sua construção atravessou décadas de sangue, paga a toneladas de ouro cruzado pelo Atlântico. A parte visitável já de si é imponente, mas há valiosíssimo acervo de objetos, roupas e paramentos em brocados dourados que estão longe da vista, mas preservados como tesouro imaterial. A magnífica biblioteca palaciana encerra sabedoria sem medida para visitas sem relógio.

Os morcegos residentes são famosos pela vigilância apertada que fazem aos roedores de papel, que se alimentam mais de conhecimento que alguns humanos. Com um ratinho na barriga, sai-se do Palácio de Mafra, toma-se logo a rua frontal à escadaria em direção ao mar. Caminhada breve em declive, um pequeno largo, e numa ruela atrás de uma estátua papal, a fila à porta indica que chegámos ao João da Vila Velha. A casa já tem mais de duas décadas de rasto na terra, e o espaço apenas se deslocou uns metros aqui há uns anos. Ambiente simples, e lista copiosa (40!) para uma salinha pequena... A reserva só é aceite ao início do serviço. Seríamos a terceira rotação de mesa.