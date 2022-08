Lamelas, em Porto Covo. Sinónimo de sabedoria, memória, técnica e risco numa mesa apetitosa

Ana Moura fez marcha-atrás, pensaram alguns, quando a chefe de cozinha decidiu sair de Lisboa e estabelecer-se em Porto Covo. A sua morada anterior, a Bacalhoaria Moderna, não resistiu à pandemia, o que é de lamentar, pois estava a desenvolver ali bom trabalho, mas também há restaurantes com bons cozinheiros que não resistem a más localizações — fator crucial. Ao ir para a costa alentejana o saltinho atrás foi só de apelido. Chamar Lamelas ao seu primeiro espaço em nome próprio foi uma forma carinhosa de homenagear o lado materno da família. O avô Fernando Lamelas era o anfitrião dos verões de Ana. Ao encontrar um espaço vazio no centro da vila o puzzle de memórias começou a ganhar sentido.

A receber-nos esteve a ilustradora Fernanda Lamelas, mãe da chefe e senhora de um traço magnífico. Uma artista singular que ali com simplicidade fez as vezes de anfitriã, mostrando o empenho familiar no projeto. Numa noite quente e de casa cheia, fomos encaminhados de forma diligente para a esplanada de vista repousante sobre um recanto da baía de Porto Covo. Pelo caminho reparámos no tom verde mar e na cor terra da decoração da sala, que intuem ter o dedo da matriarca, trazendo a paisagem para dentro de portas. No menu, a matriz segue pelo Alentejo, mas com técnicas e outras inspirações, como a marcante passagem da cozinheira pelo País Basco.