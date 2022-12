Sónia Tavares, a voz dos The Gift: “Talvez esteja no meu apogeu”

Sempre teve uma voz poderosa, mas nunca sonhou ser cantora, até que o destino a levou a conhecer os restantes membros dos The Gift. A partir de Alcobaça, Sónia Tavares construiu um trajeto sólido e surpreendente — até para si.

Como entrou a música na sua vida?

Eu tinha formação clássica, tocava numa orquestra de câmara em Alcobaça. Em nenhum momento houve protagonismo: estava nas estantes lá de trás e gostava de sentir aquilo tudo a tocar ao mesmo tempo. Ser cantora de uma banda pop estava fora de questão; eu era ouvinte. Ajudou a minha mãe gostar de David Bowie e muitas outras coisas; ela comprava discos todas as semanas. Quando comecei a ouvir música, tinha a mania que era entendida. Achava que a música que ouvia não era para toda a gente, que nem todas as pessoas tinham requisitos para estar na mesma sintonia que eu. Uma estupidez, que me passou com a idade.

