“Atração Fatal” estreia-se numa nova versão: agora é uma série e ficou politicamente (bastante mais) correta

As feministas não ficaram quedas diante de um filme que virava os pratos da balança. Para os anais, ficou célebre, na “New Yorker”, o texto de Pauline Kael — uma das grandes vozes da crítica de cinema americana dos anos 60/70/80 — denunciando o filme como uma coisa de homens que vêm as mulheres como bruxas. Pelo menos aquela, já que Beth (Ann Archer), a esposa de Dan, é uma santa. Resoluta — é ela quem dispara o tiro terminal e salva o marido da faca de cozinha ávida de sangue — mas santa, sem sombra de dúvida. Aceita Dan de regresso ao lar, o filme reconstitui o ideal da família depois do tumulto. Tudo volta ao normal, à fidelidade, ao redil.

Pelo menos nisso, é muito diferente a série que a Paramount agora produziu e a plataforma de streaming SkyShowtime difunde a partir desta segunda-feria, 22 de maio. Os argumentistas Kevin J. Hynes e Alexandra Cunningham pegaram nos traços gerais do filme escrito por James Dearden e deram-lhe uma enorme volta. Na realidade — a avaliar pelos três primeiros episódios disponibilizados para visionamento de imprensa — aproveitaram a situação e alteraram tudo o resto. Desde logo, mudaram o estatuto profissional dos protagonistas — Alex não está agora ao mesmo nível que Dan mas num patamar inferior — e criaram um devir para o caso nos antípodas do que Dearden inventara. Creio não gorar expectativas — até porque se sabe logo no início do primeiro episódio — se disser que, na série, Dan foi preso e condenado após a morte de Alex. A mulher abandonou-o, casou com outro, ele nunca mais viu a filha (entretanto tornada mulher), não houve nem reconciliação nem cumplicidade na ultrapassagem do horror.

Quando a série começa, ele está em tribunal, numa audiência para concessão de liberdade condicional. A narrativa é conduzida em dois tempos, no passado, onde a história de sedução e assédio acontece, e no presente, onde Dan vai tentar provar que está inocente, que não matou Alex, ao mesmo tempo que procura construir uma relação afetiva com a filha. Cria-se, assim, um acicate de whodunnit e uma busca de sentimentos, a temperar o caso de adultério e perseguição. E mesmo este parece flamejar bem menos. No primeiro amplexo, sob a imperiosidade do desejo e a febre de o saciar, Dan possuía Alex no lava-louças da cozinha, com a água a irromper da torneira e Alex a ir buscá-la com a mão para a espalhar nos corpos; a água seria, aliás, um dos elementos recorrentes do filme, no romance, no sexo, na vingança e na morte. E quando ele faz a primeira tentativa de se ir embora e ela se tenta suicidar, a cena é de peso: ela vem da casa de banho, leva as mãos ao rosto do homem para o agarrar e escorre sangue. Alex cortou os pulsos, nada menos. Adrian Lyne era um realizador que gostava de excessos e “Atração Fatal” dava-se bem com isso. Na série é tudo mais prosaico, pouco exuberante. Não há arrebatamentos, o desejo é sem transbordos e até o suicídio — com comprimidos, agora — verifica-se ser uma simulação.

O que aconteceu é apenas uma questão de moderação de linguagem, de limar arestas vivas? Aconteceram 30 anos e, sobretudo, aconteceu que uma ficção como a do filme, hoje em dia, seria tão politicamente incorreta que se tornaria impossível de produzir sem agastadíssimas reações — a última coisa que a Paramount quer dos seus assinantes de streaming. Não faltaria quem viesse lembrar que a larga maioria dos agressores são homens e que é insultuoso pôr em ficção uma mulher como a Alex de Glenn Close. Teremos, assim, uma versão em que a parte masculina é menos inocente e a feminina menos persecutória e em que ambos os parceiros têm razões — traumas, solidões, desilusões — para o lance em que se envolveram (no filme, lembremos, o gesto é, sobretudo, recreativo, dois adultos que viram uma oportunidade e a aproveitaram). Temos ainda que, na série, Alex é alguém que trabalha com vítimas de violência, modo de introduzir o tema lembrando que são as mulheres quem mais sofrem numa relação historicamente desigual. Em “Atração Fatal”, culpa e castigo não pendem só para um dos lados da balança, estão em partilha.

Resta a pergunta: quem matou Alex Forrest? Uma investigação a conduzir a nossa atenção durante oito episódios.