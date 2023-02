“The Last of Us” e o “episódio único no cinema e na televisão” que está a “derrubar muros” com uma relação gay entre dois sobreviventes

Ao terceiro episódio, quando se esperava que a história de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) avançasse rumo ao Oeste desde Boston pelos perigosos caminhos de uma América pós-apocalíptica, eis que os criadores da série decidem suspender a narrativa para nos presentear com um dos pedaços de televisão mais bonitos dos últimos tempos. A procissão ainda vai no adro, mas aceitam-se já apostas: daqui por 11 meses, quando for tempo de elencar o melhor que passou pelo pequeno ecrã em 2023, talvez “The Last of Us” possa não caber no topo da lista — ainda falta estrear muita série —, mas este episódio terá de merecer uma categoria própria.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler