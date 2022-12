Televisão: O Pinóquio extravagante de Guillermo del Toro

Só o título já é todo um programa! Este novo filme de Guillermo del Toro não é apenas ‘mais um’ Pinóquio. Nem a enésima adaptação cinematográfica do livro infantil de aventuras que Carlo Collodi publicou na segunda metade do século XIX. No que ao cinema diz respeito, já tínhamos o “Pinóquio” da Disney dos anos 40, o “Pinóquio” da fabulosa série de Luigi Comencini dos anos 70, o “Pinóquio” de Roberto Benigni, mais recentemente o de Matteo Garrone, também o de Robert Zemeckis — e aqui se jura que não se está a citar nem metade, nem um terço, de todos os que existem! Mas este filme é outra coisa, é o “Pinóquio de Guillermo del Toro”. Com o cineasta a gravar, para que todos leiam, o seu próprio nome no título. Falta de modéstia? Nem é tanto assim. “Pinóquio” é o filme que o mexicano confessou ter desejado fazer uma vida inteira, chegou a dizer que a sua obra ficaria incompleta sem ele, batalhando anos a fio para o conseguir.

É um projeto que data de 2008 e que foi originalmente preparado para ser lançado em 2013 — há quase dez anos! — mas os estúdios foram roendo invariavelmente a corda e, nessa altura, Del Toro não tinha ainda sido coroado a Óscares pela Academia. Del Toro ambicionou um filme em grande e não descansou nem fez concessões até atingir o objetivo. E se foi a Netflix quem permitiu ao cineasta concluir a empreitada (numa assinatura a quatro mãos com o animador Mark Gustafson), diga-se que o filme não dispensou a pompa nem a circunstância de uma grande festa de cinema em sala a condizer, como a que aconteceu na semana passada no arranque do Festival de Marraquexe, o maior dos certames africanos, de regresso após a pandemia. Tal como aconteceu em Marrocos, “Pinóquio de Guillermo del Toro” está há duas semanas em seletos ecrãs de cinema nacionais, e só hoje chegou ao streaming – até porque este filme não foi feito a pensar nele.