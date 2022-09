Emmys: quais foram as séries e programas mais premiados?

Com 25 nomeações, “Succession” era a grande favorita de 2022, mas a 74ª edição dos Emmys acabou por surpreender os responsáveis pelo drama norte-americano disponível na HBO Max - e só lhe atribuíram quatro prémios. “The White Lotus”, também em streaming na mesma plataforma, acabou por sagrar-se vencedora ao alcançar a dezena de estatuetas.

Veja abaixo a lista de produções mais premiadas na gala da última madrugada, transmitida em direto pela SIC Caras.

Os mais premiados

10 Emmys

“The White Lotus”

Seis Emmys

“Euphoria”

“Squid Game”

Cinco Emmys

“Adele: One Night Only”

“Stranger Things”

“The Beatles: Get Back”

Quatro Emmys

“Arcane”

“Succession”

“Ted Lasso”

Três Emmys

“Abbott Elementary”

“Barry”

“Hacks”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls”

“Love On The Spectrum U.S.”

“Homicídios ao Domicílio”

“The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show”

Dois Emmys

“A Black Lady Sketch Show”

“Dopesick”

“How I Met Your Father”

“Love, Death + Robots”

“Lucy And Desi”

“RuPaul's Drag Race”

“Severance”

“We're Here”