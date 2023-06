Música: Rammstein sob o fogo da polémica

Com a proliferação dos festivais de verão, o conceito de “concerto de estádio”, outrora uma instituição em Portugal, tornou-se mais raro. Este ano, curiosamente, duas bandas colocaram o nosso país na sua rota por aquilo a que, internacionalmente, se chama “arenas”: os Coldplay, que em maio atuaram por quatro vezes no Estádio Cidade de Coimbra, e os Rammstein, que têm passagem marcada pelo Estádio da Luz, em Lisboa, na segunda-feira. Os paralelismos, contudo, ficam-se por aí. Se musicalmente a pop dos ingleses e o rock industrial dos alemães não podia estar mais distante, todo o contexto dos seus espetáculos é, também, espetacularmente díspar. A Coimbra, Chris Martin e companhia trouxeram mensagens de inclusão, sustentabilidade e paz; a Lisboa, no seu primeiro concerto em Portugal em dez anos, os Rammstein chegam envoltos numa polémica que poderá não se ficar pelo ‘diz que disse’ das redes sociais.

