Música: os Dry Cleaning em manobras de excitação

No passado dia 10 de outubro, os Dry Cleaning, para dar a ouvir o segundo álbum, “Stumpwork”, escolheram o rinque de patinagem no gelo do Rockefeller Center, em Nova Iorque. No vídeo para a canção de abertura, ‘Anna Calls From The Arctic’, sobre o infinito loop visual de um patinador, Florence Shaw, em conversa consigo mesma, interroga-se confusamente (“Should I propose friendship? Flies going crazy, wriggling and flipping, Emporio Armani builder, I see shit everywhere”), divaga (“I like it when you can see inside houses from a car, it’s cozy”) e resmunga (“Nothing works, everything’s expensive and opaque and privatised, my shoe organising thing arrived, thank God”).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.