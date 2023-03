Livros: O olhar demorado de Rainer Maria Rilke

O título “Novos Poemas” não significa ‘poemas recentes’, mas anuncia um novo registo de um poeta conhecido como tardo-romântico, introspectivo e um tanto ou quanto metafísico. É nesta colectânea (publicada originalmente em dois volumes, 1907-08) que estão os primeiros grandes poemas modernos e modernistas de Rilke, os que ultrapassam a primeira fase, como Lorca quando se liberta do “costumbrismo” ou Yeats da mitologia celta.

Rilke queria por essa altura poemas mais compactos, “objectivos” e “concretos”, embora só até certo ponto. Como disse à sua mulher, Clara, numa carta citada por Maria Teresa Dias Furtado, o “olhar demorado” transforma o significado exterior das coisas e conduz a uma transfiguração íntima do sujeito, até quando os objectos não estão a ser observados, ideia tributária do convívio do escritor com artistas obsessivos como Rodin e Cézanne.