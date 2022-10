Salazarismo global: da capoeira de São Bento para o mundo

Em “O Estado Novo de Salazar: Uma Terceira Via Autoritária na Era do Fascismo” (Edições 70), António Costa Pinto e uma equipa internacional de historiadores defendem um argumento inédito: o salazarismo, enquanto regime corporativo autoritário, serviu de modelo para a organização de outros sistemas políticos da era fascista. Da Holanda à França de Vichy, da Dinamarca à Estónia de Konstantin Päts, da Hungria à Grécia de Ioannis Metaxas, sem esquecer, na América Latina, Equador, Peru, Colômbia, Argentina, Chile e Brasil — o modelo português do Estado corporativo teve difusão a uma escala global.

Mihail Manoilescu — antissemita, ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia em 1940 — escreveu que, se a Roménia tivesse empreen­dido uma reforma corporativa, “ter-nos-íamos tornado um Estado corporativo autêntico e sincero, como o português”.