Exposições: Um mar de pinturas de João Abel Manta

Tinham-me falado de um mar de pinturas e pude confirmar tais dizeres numa demorada visita ao salão grande da Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA). Um largo corredor central ladeando um espaço calmo para um PowerPoint com uma fotobiografia, multiplica as paredes onde, em filas cerradas, por vezes sobrepostas, ameaçadoras, as pinturas avançam sobre nós, evocando uma obra já antiga, “Concentração Ou a Quantidade Transforma-se Em Qualidade” (Equipo Crónica 1966).

A exposição vem lembrar outra do mesmo artista “Pintura 1991-2009” que esteve no Palácio Galveias; era sensivelmente mais pequena, apenas 138 pinturas, quando comparada com as cerca de 250 da SNBA com limites cronológicos obviamente mais largos. Nessa altura os fins manifestos da mostra eram dar uma outra imagem do artista, além da sua bem conhecida e evidente produção enquanto cartoonista e ilustrador, numa arte de grande eficácia comunicativa e crítica. Os propósitos manifestados em 2009 são ampliados pelo número de obras, muito embora haja a presença introdutória de pinturas ainda dos anos de 70, onde a evocação do cartoonista é evidente, mas esse é apenas uma espécie de marco introdutório apresentando obras anteriores à opção de abandonar o cartoon em 1980.