Cinema: “Nayola”, a primeira longa-metragem portuguesa de animação, chega às salas

No princípio era a guerra. Não há, mas podia haver um narrador que começasse “Nayola” nesses termos, porque, de facto, tão longe quanto a vista alcança, tão longe quanto as três personagens centrais lembram, a guerra era a realidade. Primeiro a luta de libertação contra os portugueses, depois o conflito fratricida a esquartejar Angola. Décadas de combates, mutilados, mortos, massacres, desalojados, miséria, horror. Guerra de onde não se volta, de onde não há verdadeira saída para os que a fizeram. À partida, uma peça de teatro, escrita por José Eduardo Agualusa e Mia Couto, a chegar às mãos do cineasta português José Miguel Ribeiro, um dos nomes maiores do nosso cinema de animação. “Foi um acidente”, contou-me ele uma tarde destas. “Conheci o Jorge António nos Caminhos do Cinema Português e passado algum tempo ele convidou-me a ir a Angola fazer um workshop de animação. Eu fui, e quando me vinha embora ele passou-me a peça para ver se me interessava fazer alguma coisa a partir dali. E interessou.”

A peça é a história angolana de um mascarado que entra numa casa onde vivem duas mulheres — avó e neta — num bairro periférico a meio de uma cidade onde reina o caos. Há tiros lá fora, rusgas da polícia, pode-se ser morto na rua. O mascarado vem com intuitos ameaçadores. Esse texto corresponde, no filme, a grande parte da narrativa que decorre no presente. Fora escrito para a companhia Trigo Limpo Teatro ACERT, sediada em Tondela, e seria levado à cena em 2010. José Miguel Ribeiro teve acesso ao texto antes de ser editado. “Quando olhámos para a peça percebemos que precisava de ser desenvolvida, tinha 22 páginas, não dava um filme”, lembra o realizador. “Tínhamos a consciência de que era preciso criar a história da protagonista no passado, perceber o que lhe tinha acontecido durante todos aqueles anos de ausência. Eu não tinha vontade nenhuma de fazer uma longa-metragem de animação em Portugal, com os meios que havia, seria preciso arranjar financiamento internacional, caminho longo. E surgiu a ideia de fazer um filme a meias com o Jorge António.” Ele realizaria a parte referente à peça em imagem real e José Miguel Ribeiro filmaria o passado em animação. “Comecei a apontar o meu trabalho para 40 minutos de animação e não me assustou tanto como fazer os 80 que o filme acabou por ter.”

Em 2013, a empresa de produção onde José Miguel Ribeiro labora — a Praça Filmes, sediada em Montemor-o-Novo — tem um primeiro financiamento do ICA para o desenvolvimento do projeto. E o realizador faz-se à estrada: “Eu, o Virgílio [Almeida, argumentista] e a Ana Carina [Estróia, produtora] fomos a Angola e estivemos lá duas semanas. Fomos até ao Namibe, fizemos fotografias, falámos com as pessoas, visitámos povoações do interior.” Um primeiro mergulho numa realidade que lhe era completamente estrangeira, uma procura de imagética e de conhecimento humano. “Se eu me ia arriscar a falar de um povo, não o podia fazer através dos emigrantes que estão em Portugal, tinha de entrar numa dimensão mais profunda. Fui com o espírito aberto, reconhecendo a minha quase completa ignorância. A imagética das máscaras africanas eu já a tinha das Belas-Artes, do cubismo e do Modigliani, fui à procura daquilo que não podia ter através da Europa, os detalhes, os aromas, as cores, a forma como as pessoas se movem, os visuais, o ritmo... fui tentar perceber como eram os angolanos. A própria diversidade visual dos povos. Descobri, por exemplo, o povo Saan, que tem os olhos amendoados, como os japoneses, e que eu não conhecia.”