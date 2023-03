Ainda não foi desta: “Ice Merchants” de João Gonzalez não vence Óscar de Melhor Curta Animada

Ainda não é desta que o Óscar vem para Portugal. “Ice Merchants”, de João Gonzalez, perdeu o prémio de Melhor Curta-Metragem de Animação para “O Menino, a Toupeira a Raposa e o Cavalo”, dos ingleses Peter Baynton e Charlie Mackesy. A estatueta foi entregue na madrugada desta segunda-feira, no Teatro Dolby, em Los Angeles, onde decorre a 95.ª edição dos Óscares.

O filme português, o primeiro a conseguir uma nomeação nos prémios da Academia, concorria contra produções de peso na animação. A principal era mesmo a que acabou por vencer, um gigante apoiado pela Apple e BBC que contou com mais de 100 animadores. Já tinha vencido múltiplos prémios, entre os quais quatro Annies e o BAFTA para a melhor curta de animação britânica, fruto (também) de uma extensa campanha de marketing por parte da Apple.

“O Menino, a Toupeira a Raposa e o Cavalo” (“The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse”, no original) conta a história de um rapaz perdido numa infinita planície nevada que, na sua tentativa de regressar a casa, conta com a ajuda desses três animais falantes.

Já “Ice Merchants”, terceiro filme de João Gonzalez e com Bruno Caetano como produtor, é sobre perda e laços familiares, entre um pai e um filho, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A curta, contada sem narrador nem diálogos, apenas por imagens desenhadas e música, tem coprodução da Cola Animation com Reino Unido e França.