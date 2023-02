Festival de Roterdão: os estados do mundo de um concurso de Tigres à procura do cinema

Um dos aspetos mais estimulantes de “Le spectre de Boko Haram”, o drama da camaronesa Cyrielle Raingou, permeável ao documentário, que conquistou a 52ª edição do Festival de Roterdão no passado fim de semana, é a maneira como o filme encena (a partir de um olhar que vem da realidade) a presença constante do exército, os seus movimentos, as suas táticas de defesa a cada esquina, no quotidiano de Kolofata, cidade do extremo norte camaronês assaltada pelos radicais islamistas do Boko Haram. Além dos militares fardados e de metralhadora (nem devem ser oriundos daquele lugar), quase não há homens por ali. Partiram, ou já morreram. Ficaram alguns velhos, poucos, as mulheres, e sobretudo as crianças, os órfãos entre os oito e os doze anos de idade que escutam à lareira as histórias de sacrifício e os atentados à bomba que vitimaram os seus pais, desde que o grupo terrorista trouxe a violência e a repressão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler