Cinema: “Magic Mike” está de regresso, com Channing Tatum para “A Última Dança”

O terceiro tomo das tribulações do stripper masculino do título volta a contar com a realização do cineasta que, em 2012, assinou o primeiro filme da saga. Fala-se de Soderbergh, que, apesar dos seus altos e baixos, raramente tem descido abaixo de um certo limiar de inteligência.

Convém então dizer que “A Última Dança” é uma das mais óbvias exceções à regra, confrontando-nos com uma história a tal ponto pueril que a realização meramente funcional de Soderbergh passa despercebida.

Sinopse: após a pandemia ter deitado por terra os seus negócios na área do mobiliário, o agora quarentão Mike vê-se forçado a trabalhar como bartender na Florida. É aí que ele dá de caras com Max, uma socialite de meia idade em processo de divórcio que, ao saber que Mike foi outrora um stripper, lhe solicita uma exibição privada e bem paga dos seus talentos.

Ficando fascinada por ele, Max propõe-lhe que viaje com ela até Londres, para a ajudar a desenvolver um projeto que se recusa a revelar. À falta de melhor, Mike embarca na aventura, que depressa o leva ao Rattigan: um teatro londrino gerido pelo marido de Max onde se encontra em cena uma bafienta peça sobre os dilemas sentimentais de uma jovem mulher.

Ainda a procissão vai no adro, e já a socialite tratou de nomear Mike como o novo encenador, incumbindo-o de a modernizar, através da criação de números de dança destinados a ‘empoderar’ a protagonista.

O que se segue é a descrição dos trabalhos de Mike como coreógrafo, num mundo que lhe é estranho. Infelizmente, a agitação dos corpos que Mike dirige é proporcional à vacuidade das personagens centrais: duas caricaturas sem traços de singularidade, que só existem para suportar uma narrativa que está menos preocupada com elas do que com o desejo de afagar o espírito do seu tempo, à custa da enunciação das suas boas intenções. Um filme tristemente desabitado.