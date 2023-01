Curta-metragem portuguesa nomeada para os Óscares. Conheça a lista completa de nomeados

O anúncio foi feito esta terça-feira, oficializando o sonho: há um filme português nomeado para os Óscares da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Esse filme é a curta-metragem de animação "Ice Merchants” e é João Gonzalez quem voa até Los Angeles, nos Estados Unidos, no próximo dia 12 de março.

Na mesma categoria, competem “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, de Charlie Mackesy e Peter Baynton, “The Flying Sailor”, de Amanda Forbis e Wendy Tilby, “My Year of Dicks” de Sara Gunnarsdóttir, e “An Ostrich told me the world is fake and i believe it” de Lachlan Pendragon.

A animação ilustra a história de uma família, um pai e um filho, que para se deslocarem até à aldeia onde têm o seu negócio de gelo, saltam de pára-quedas. É numa colina nevosa que têm a sua casa.

Depois de “Feral” (2014), do português Daniel Sousa, mas numa produção norte-americana, “Ice Merchants” torna-se a segunda curta-metragem de animação realizada por um português a ter lugar na lista de nomeados para os Óscares.

Este é o terceiro filme de João Gonzalez. O também português Bruno Caetano, da Cola Animation, integrou a equipa de produção que juntou ainda Michael Proença, da Wild Stream, e a Royal College of Art.

Conheça a lista completa de nomeados para os Óscares deste ano:

Melhor Filme

“A Oeste Nada de Novo”

“Avatar: O Caminho da Água”

“Os Espíritos de Inisherin”

“Elvis”

“Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

“Os Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”

“Triângulo da Tristeza”

“A Voz das Mulheres”

Melhor Realização

Martin McDonagh, “Os Espíritos de Inisherin”

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Todd Field, “Tár”

Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

Ruben Östlund, “Triângulo da Tristeza”

Melhor Ator

Austin Butler, “Elvis”

Colin Farrell, “Os Espíritos de Inisherin”

Bill Nighy, “Living”

Brendan Fraser, “A Baleia”

Paul Mescal, “Aftersun”

Melhor Atriz

Cate Blanchett, “Tár”

Ana de Armas, “Blonde”

Andrea Riseborough, “To Leslie”

Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Michelle Williams, “Os Fabelmans”

Melhor Ator Secundário

Brian Tyree Henry, “Causeway”

Judd Hirsch”, Os Fabelmans”

Barry Keoghan, “Os Espíritos de Inisherin”

Brendan Gleeson, “Os Espíritos de Inisherin”

Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Melhor Atriz Secundária

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Hong Chau, “A Baleia”

Kerry Condon, “Os Espíritos de Inisherin”

Stephanie Hsu, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Jamie Lee Curtis, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Melhor Argumento Original

“Os Espíritos de Inisherin”, Martin McDonagh

“Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”, Daniel Kwan, Daniel Scheinert

“Os Fabelmans”, Tony Kushner, Steven Spielberg

“Tár”, Todd Field

“Triângulo da Tristeza”, Ruben Östlund

Melhor Argumento Adaptado

“A Oeste Nada de Novo”, Edward Berger, Lesley Paterson

“Glass Onion”, Rian Johnson

“Living”, Kazuo Ishiguro

“Top Gun: Maverick”, Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

“A Voz das Mulheres”, Sarah Polley

Melhor Banda Sonora Original

“A Oeste Nada de Novo”, Volker Bertelmann

“Babylon”, Justin Hurwitz

“Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”, Son Lux

“Os Espíritos de Inisherin”, Carter Burwell

“Os Fabelmans”, John Williams

Melhor Canção Original

“Applause” de Diane Warren por “Tell It Like a Woman”

“Hold My Hand” de Lady Gaga, BloodPop por “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up” de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler por “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

“Naatu Naatu” de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj por “RRR”

“This Is A Life”, de Ryan Lott, David Byrne, Mitski por “Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

Melhor Som

“A Oeste Nada de Novo”

“Avatar: O Caminho da Água”

“The Batman”

“Elvis”

“Top Gun: Maverick”

Melhor Edição

“Os Espíritos de Inisherin”, Mikkel E.G. Nielsen

“Elvis”, Jonathan Redmond, Matt Villa

“Tár”, Monika Willi

“Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”, Paul Rogers

“Top Gun: Maverick”, Eddie Hamilton

Melhor Fotografia

“A Oeste Nada de Novo”, James Friend”

“Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades”, Darius Khondji

“Elvis”, Mandy Walker

“Empire of Light”, Roger Deakins

“Tár”, Florian Hoffmeister