Um sucesso na Netflix, “Wednesday” vai aos Globos de Ouro: quanto vale a história da adolescente da Família Addams?

Eles vêm de longe, dos anos 30 — calcule-se! — da nobre e nunca por demais laudada “The New Yorker”, onde o cartoonista Charles Addams os publicou pela primeira vez. Eles formam a sinistra e aristocrática Família Addams — nos antípodas do que deve ser a instituição, dizem, base da sociedade, americana ou não — e são, por tradicional ordem hierárquica, Gomez (o pai), Morticia (a mãe), Wednesday e Pugsley (os filhos); co-relativos são Fester (irmão de Gomez) e Grandmama (a desgrenhada bruxa velha cujo nome indicia a relação de avó com os mais pequenos, mas não se sabe bem como, já que não parece ser mãe de Gomez ou de Morticia); há ainda o mordomo Lurch (um tipo aparentado com a criatura de Frankenstein e que, como ela, emite sons monossilábicos) e a Coisa (uma mão sem corpo e vida autónoma).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler