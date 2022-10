“Ao ler Annie Ernaux percebi que a ideia que tinha sobre o aborto clandestino estava errada”, recorda Audrey Diwan

Anne é uma jovem mulher, na primeira metade dos anos 60, estuda Literatura numa cidade de província francesa (Angoulême) e sonha ser escritora. Pertence a um estrato social baixo onde profissões intelectuais nunca foram hipóteses, mas tem talentos, força anímica — e vontade de pensar pela própria cabeça. Tanta que, num ambiente onde ter uma sexualidade ativa fora do casamento é socialmente penalizador, ela assume controlo do corpo e dos desejos, não tem vergonha do prazer. Só que, um dia, escreve no seu diário “ainda nada” — está a referir-se ao período, com atrasos. Está grávida. Ser, ao tempo, mãe solteira não é só um estigma, é o desmoronar de todos os projetos de vida. A lei, todavia, criminaliza o aborto que só pode ser feito em clandestinidade. E onde, como, com quem falar, a quem recorrer? O filme é, quase completamente, sobre isso. E é extraordinário.

