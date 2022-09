Festival de Veneza: glória a Catherine Deneuve, danação para Kim Ki-duk

Com o regresso da passadeira vermelha com o público a poder assistir de perto e o fim das restrições na ocupação das salas e do uso de máscara nas sessões - muito aconselhada, mas não obrigatória - o Festival de Veneza retoma o ritual de ‘glamour’ e bom cinema que lhe está nos genes. Abriu ontem, 31, com um Leão de Ouro à Carreira atribuído a Catherine Deneuve - a grande atriz e também diva que, do alto dos seus quase 79 anos, se pode orgulhar de ser uma das figuras maiores do cinema moderno.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler