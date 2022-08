D

ura até 10 de setembro, vai na edição 79, mas foi fundado em 1932, o que lhe dá uma vetusta idade de nove décadas. A Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, de Veneza, é um clássico, o lugar para onde os olhos do cinema se voltam no fim do verão. Decorre no Lido, a ilha que fecha a laguna, matricial para a secular inexpugnabilidade da cidade dos doges.