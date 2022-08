Quem é Jordan Peele, o realizador que está a mudar Hollywood?

Na última década, e na ânsia de corresponder às reivindicações de movimentos sociais como o Black Lives Matter e o Me Too, o cinema mainstream americano transformou-se numa espécie de clínica ortopédica, isto é, numa instituição destinada a corrigir ‘posturas desviantes’ e a gerar corpos exemplarmente anónimos. Impermeáveis a tudo o que possa suscitar o nosso desconforto, esses corpos (ou filmes-modelo) cumprem, na verdade, uma função política que é tão perversa como óbvia, a de neutralizar as próprias questões que convocam.

